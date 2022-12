Temsig je pot med dunajske ali berlinske filharmonike

V nadaljevanju preberite:

Zveza slovenskih glasbenih šol in komisija Temsig od leta 1972 nepretrgoma prirejata državno tekmovanje mladih glasbenikov in nekoliko mlajše baletno tekmovanje, imenovano Baltek, ki med drugim skrbita za povezovanje in kakovostno rast in razvoj slovenske glasbene kulture, za prepoznavnost in odličnost slovenskega glasbenega šolstva v mednarodnem okolju. Ob polstoletnem praznovanju so pripravili koncert z zadnjimi prvonagrajenci in jubilejno publikacijo.