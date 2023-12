V švedski Malmö potujeta Raiven in Veronika

V nadaljevanju preberite:

Danes točno opoldne so v SNG Opera in balet Ljubljana razglasili, da bo Raiven s pesmijo Veronika zastopala Slovenijo na 68. tekmovanju Pesem Evrovizije, ki bo v švedskem Malmöju in na katerem se bo predstavilo 37 držav. Televizija Slovenija se je tudi letos odločila, da bo izbor za Pesem Evrovizije opravila mednarodna strokovna komisija.