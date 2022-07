Več kot pol stoletja heavy metala

V nadaljevanju preberite:

Britanska heavymetalska zasedba Judas Priest je sprva nameravala nastopiti v dvorni Stožice leta 2020, vendar je pandemija onemogočila njihovo svetovno turnejo ob 50-letnici delovanja. Tako nas bodo obiskali jutri ob 20. uri in predstavili svoj zadnji album iz leta 2018 Firepower, o katerem nam je ustanovni član in kitarist Glenn Tipton povedal, da je eden od njihovih najmočnejših.

Judas Priest so nastali leta 1969 v Birminghamu v Veliki Britaniji, eni od zibelk heavy metala. Sprva so zasedbo sestavljali pevec Rob Halford, kitarista Glenn Tipton in K. K. Downing ter baskitarist Ian Hill. Bobnarje pa so menjavali kot po tekočem traku.