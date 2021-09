Velika odgovornost do ljudske glasbene dediščine

V nadaljevanju preberite:

Nastopal je skoraj z vsemi eminentnimi svetovnimi orkestri in dirigenti, njegovi posnetki, zlasti klavirskih koncertov Rahmaninova in Prokofjeva, so bili deležni superlativov kritikov, vendar makedonski pianist Simon Trpčeski ni pozabil svojih korenin. Pred kratkim je tudi na Festivalu Maribor, ki mu je s svojim izborom zarisal edinstven repertoar, predstavil projekt Makedonissimo, torej 'zelo makedonsko'. Ob tem opozarja na odgovornost skladatelja in glasbenika, saj se pojavljajo popačenja in zlorabe glasbene dediščine, še zlasti na področju popa in komercialne glasbe. Treba je biti zelo pazljiv, sicer gre za oskrunitev tradicije.