Vrhunska in osvežena postavitev opere Trubadur

Ljubljana Festival bo julijski program zvečer popestril z gledališko-plesno uprizoritvijo koreografinje in režiserke Maše Kagao Knez z naslovom S samimi samotami obdana samota v gledališču Glej posvečenega Milanu Kunderi. Obeta pa se prav posebna postavitev opere Trubadur Giuseppeja Verdija v izvedbi Teatra del Maggio Musicale Fiorentino.

Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, je ponosen, da v Ljubljani prvič gostuje celotna operna hiša Gledališča Majskega glasbenega festivala v Firencah, z orkestrom, zborom, vso tehniko in vodstvom. Foto Jože Suhadolnik

Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, je na novinarski konferenci prav ponosen povedal, da v Ljubljani prvič gostuje celotna operna hiša Gledališča Majskega glasbenega festivala v Firencah, z orkestrom, zborom, vso tehniko in vodstvom. Orkestru bo dirigiral Zubin Mehta, ki pravi, da je v Ljubljani konec petdesetih let začel svojo kariero. Takoj po diplomi na dunajski akademiji ga je namreč v Ljubljano na gostovanje povabil tedanji direktor Slovenske filharmonije profesor Marijan Lipovšek.

Carolina López Moreno igra v operi Trubadur Leonoro. Foto Jože Suhadolnik

Trubadurja, prvo in najuspešnejše operno delo Giuseppeja Verdija, bodo 8. in 10. julija izvedli v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Opera je bila uspešna že takoj po premieri v Neaplju leta 1853 in govori o močnih čustvih, ljubezni, vojni in smrti. Prinaša tragično zgodba o dveh bratih, Manricu, ki ga igra Matteo Desole, in grofu Luni, igra ga Leon Kim, ki se borita za ljubezen Leonore, ki jo igra Carolina López Moreno, in je polna dramatičnih preobratov.

Režiserka Stefania Grazioli je opero Trubadur postavila precej nekonvncionalno. Foto Jože Suhadolnik

Zelo čustvena opera

Režiserka opere, Stefanie Grazioli, je povedala, da »je to zelo čustvena opera, ki sem jo postavila v okolje pepela in teme, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost. Prav pogosto pa se prikazujejo tudi fantastične vizije. To je zelo narativna opera, kjer nastopajoči sebi in drugim pripovedujejo delčke celotne zgodbe. Ta opera prinaša strast in obsesijo.«

Leon Kim je v operi Trubadur grof Luna. Foto Jože Suhadolnik

V torek, 9. julija, pa bo Zubin Mehta na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma dirigiral orkestru Majskega glasbenega festivala iz Firenc na gala večeru posvečenem Ludwigu van Beethovnu. Izvedli bodo tri njegova dela, Uverturo Egmnot op. 84, Koncert za violino in orkester v D-duru, op 61. in Simfonijo št. 7 v A-duru, op. 92.

Violinistka Lana Trotovšek je povedala, da je to njeno prvo sodelovanje z Zubinom Mehto. Foto Jože Suhadolnik

Kot solistka se jim bo na odru pridružila priznana glasbenica, violinistka Lana Trotovšek. Ta je povedala je, da je to njeno prvo sodelovanje z Mehtom in dodala, da ta koncert ob premieri na Dunaju ni bil uspešen, saj so takratni izvajalci imeli premalo časa, da bi se dobro pripravili na izvedbo. »To je zahteven koncert, ki raste leta in leta. Ker pa ga je Mehta velikokrat dirigiral, ga dobro pozna. Tako bomo imeli eno vajo, generalko in v torek koncert.« Ta izjemno nadarjena umetnica, že več let živi v Londonu in si je s številnimi nastopi ter sodelovanji po vsem svetu ustvarila bogato mednarodno kariero in osvojila veliko nagrad. Njeno violino je izdelal Pietro Antonio dalla Costa v Trevizu leta 1750, ki je med drugimi izdelal violino tudi za Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poklon fagotistu Zoranu Mitevu

V četrtek, 11. julija pa bo v Križevniški cerkvi slavnostni koncert ob 40. obletnici delovanja fagotista Zorana Miteva. Od leta 1992 deluje kot solo fagotist v Orkestru Slovenske filharmonije, doslej pa je krstno izvedel več kot 40 solističnih in komornih del slovenskih in tujih skladateljev. Poučuje tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter vodi seminarje in mojstrske tečaje tako v Sloveniji kot v tujini. Na koncertu se mu bodo pridružili člani Društva Polifonia iz Skopja in violončelist Igor Škerjanec. Izvajali bodo glasbo Gordona Jacoba, neoklasicista Tomisalva Zografskega, stilskega eklektika Larsa-Erika Larssona, plodovitega Marka Mihevca, Dragana Šuplevskega ter vsestranskega Astorja Piazzolle.