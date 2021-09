Vrhunski zaključek poletnega festivala

Najbolj religiozna glasba

Vrhunski zaključek

69. Ljubljana Festival

Festival, ki se je začel 1. julija in se bo končal 11. septembra, je imel na programu 91 prireditev, od tega 55 večernih dogodkov, 18 koncertov v okviru Ljubljana festivala na Ljubljanici, šest koncertov v sklopu Mojstrskih tečajev in številne druge dogodke. Te si je ogledalo nekaj več kot 40 tisoč obiskovalcev, sodelovalo pa je več kot štiri tisoč umetnikov iz več kot 39 držav. Stroški festivala so bili v višini 3,3 milijona evrov, od tega je Mestna občina Ljubljana zagotovila 2,4 milijona evrov, 850 tisoč so prispevali sponzorji, drugo pa je bil prihodek od vstopnic.

Festival Ljubljana bo te dni zaključil svojo 69-o poletno sezono. Kot je povedal na novinarski konferenci direktor Ljubljana festivala, so program oblikovali, ko je bila država še v celoti zaprta. Navkljub neugodnim zdravstvenim razmeram so izvedli so vse načrtovane prireditve, tri pa še bodo.Danes zvečer bomorja b 19. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani pod taktirko estonsko-ameriškega dirigenta in skladateljapredstavil program Nordijski labodi.Jutri bo v Cerkvi sv. Jakoba ob 20. uri nastopil, pod dirigentskim vodstvom avstrijskega dirigentain slovenskih solistom na flavti. Slavnostni zaključek festival pa se obeta v soboto, ko bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopilz Dunaja s solistom na violončeluin pod dirigentskim vodstvomDirigent Ernest Hoetzl je v predstavitvi programa Zbora Furlanije – Julijske krajine med drugim povedal, da se obeta večer »najbolj religiozne glasbe, ki je bila kdaj koli napisana. Njihovo skupno sporočil pa je, da lahko skozi vero, s sledenjem Jezusu in verovanju v Boga, dosežemo srečo in mir, kar nas popelje do duhovne svobode in na kocu v raj. To je pa tudi tisti raj, ki ga opisuje Dante Alighieri v svoji Božanski komediji.Izvedli bomo tri motete Johnanna Sebastiana Bacha in tri psalme Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Nekaj posebnega pa bo delo sodobnega italijanskega skladatelja Cristiana Carrare O Somma Luce. Posvetil ga je velikemu pesniku Danteju Alighieriju ob 700-letnici njegove smrti, inspiriral pa ga je njegov opis nebes.«Hoetzl, ki ima tudi slovenske korenine in je spregovoril tudi po slovensko, je dejal, da je sporočilo miru te glasbe še posebej pomembno v teh koncih Evrope, kjer je med slovenskim, italijanskim in avstrijskim narodom v zgodovini prihajalo do trenj različnih stopenj, tu pa smo lahko priča tudi o možnostih umetniškega sodelovanj vseh. Kot gost večera bo namreč nastopil uveljavljeni slovenski flavtist Boris Bizjak in z zborom izvedel Carrarejevo skladbo.Za slavnostni zaključek pa bo v soboto, 11. septembra, ob 19. uri poskrbel znameniti Simfonični orkester Radia ORF z Dunaja. Kot je povedal Brlek, bo koncert v Cankarjevem domu, ker so v tem letnem času večerne temperature precej nizke, pa še negotovostim zaradi morebitnega dežja se izognejo. Poudaril je, da so za konec poskrbeli za poslastico, saj bo orkester premierno izvedel dve noviteti. Slovenska premiera bo delo Zbogom, gospa, zbogom avstrijske skladateljice Julie Purgina, ki pri ustvarjanju največkrat izhaja iz lastne zvočne domišljije. Svetovno premiero pa bo imeli delo slovenskega skladatelja Vita Žuraja Unveiled, koncert za violončelo in orkester.Nazadnje pa bo občinstvo slišalo izvedbo znamenite Šeherezade Nikolaja Rimskega – Korsakova. Zgodbe 1001 noči so bile osnova za enega njegovih najbolj slavnih del, v katerem je prišla do izraza njegova zmožnost prefinjene orkestracije, po kateri je bil še posebej znan.