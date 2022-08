Zasedba, ki preglasi hrup vojne

Orkester Zahodno-vzhodni divan ima sedež v Sevilji, sestavljajo pa ga predvsem glasbeniki iz držav Bližnjega vzhoda, egiptovskega, iranskega, izraelskega, jordanskega, libanonskega, palestinskega, sirskega in španskega porekla. Na Ljubljana Festivalu bodo nastopili pod dirigentskim vodstvom Daniela Barenboima. Na zadnjem od dveh koncertov bo z njimi nastopil solist na klavirju Lang Lang. Nastopili bodo danes in jutri ob 20. uri v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Barenboim je leta 1999 ta orkester ustanovil z zdaj že pokojnim palestinskim akademikom Edwardom Saidom, ime pa je dobil po Goethejevi antologiji pesmi. Prva orkestrska delavnica je bila v Weimarju leta 1999, potem ko so prejeli več kot 200 prijav arabskih študentov glasbe. Barenboim je prav tako hotel imeti v zasedbi glasbenike iz Irana, sicer nearabske države, vendar v konfliktu z Izraelom, in vsako leto dodeli v orkestru tri mesta za te glasbenike.

Z orkestrom bo na drugem koncertu nastopil znameniti kitajski pianist Lang Lang. FOTO: arhiv organizatorja

Namen orkestra

Osnovni namen ustanovitve Orkestra Zahodno-vzhodni divan je spodbujati razumevanje med Izraelci in Palestinci ter utreti pot mirni in pravični rešitvi arabsko-izraelskega konflikta. Barenboim je povedal, da »Divan ni ljubezenska zgodba in ni zgodba o miru. Zelo laskavo je bil opisan kot projekt za mir. Ni. Ne bo prinesel miru, ne glede na to, ali igrate dobro ali ne. Divan je bil zasnovan kot projekt proti nevednosti, proti dejstvu, da je nujno, da ljudje spoznajo drugega, da razumejo, kaj drugi misli in čuti, ne da bi se s tem nujno strinjali. Ne poskušam navdušiti arabskih članov Divana za izraelsko stališče in ne poskušam prepričati Izraelcev o arabskem stališču. Ustvariti si želim platformo, kjer se obe strani ne strinjata in se ob tem ne zatekamo k nožem.« So pa glasbila zelo dobra alternativa nožem in orožju, orkester pa je človeški laboratorij, v katerem se lahko vsemu svetu pokaže, kako je mogoče shajati drug z drugim.

Daniel Barenboim Rojen je bil v Buenos Airesu leta 1942. Prve ure klavirja je imel pri petih letih, poučevala ga je mama. Kasneje je študiral pri očetu, ki je ostal njegov edini učitelj klavirja. Svoj prvi javni koncert je imel pri sedmih letih. Leta 1952 se je s starši preselil v Izrael. Daniel Barenboim je pri enajstih letih sodeloval pri dirigiranju v Salzburgu pri Igorju Markeviču. V letih 1955 in 1956 je študiral harmonijo in kompozicijo pri Nadii Boulanger v Parizu. Pri desetih letih je na Dunaju in v Rimu debitantsko nastopil kot pianist solist. Od takrat redno potuje po Evropi in ZDA pa tudi po Južni Ameriki, Avstraliji in Daljnem vzhodu. Dirigentski debi je imel leta 1967 v Londonu z orkestrom Filharmonije in od takrat je zelo iskan dirigent pri številnih vodilnih orkestrih po svetu.

Na programu bo Moja domovina

Kako jim gre to od rok, bo lahko občinstvo preverilo, ko bodo izvedli cikel simfoničnih pesnitev Moja domovina češkega skladatelja Bedřicha Smetane. Letos mineva sedemdeset let, odkar je prvič zazvenel na otvoritvenem koncertu festivala Praška pomlad. Smetana je vanj ujel narodnobuditeljskega duha 19. stoletja, saj vsaka od šestih simfoničnih pesnitev cikla slika zgodovino češkega naroda, njegove legende in pokrajino.

Najbolj znana je zvočna tema, ki upodablja pot ene od največjih čeških rek Vltave in ima v osnovni temi kar nekaj vzporednic s slovensko ljudsko pesmijo Čuk se je oženil. Vltavo je Smetana napisal, ko je povsem oglušel. Z operami v češkem jeziku in ciklom Moja domovina, ki jih je ustvaril po vrnitvi iz Švedske na Češko, se je zapisal v zgodovino glasbe in češkega naroda kot oče češke glasbene umetnosti.

Leta 2016 je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun ta orkester imenoval globalni zagovornik Združenih narodov za kulturo razumevanja ter pohvalil prizadevanja orkestra za mir in enotnost.

Delavnice, nato turneja

Orkester Zahodno-vzhodni divan je gostoval po vsem svetu. V Sevilji ima od leta 2002 vsakoletno poletno šolo, saj sta regionalna vlada Andaluzije in zasebna fundacija orkestru zagotovili sredstva in prostore. Od takrat v njem sodelujejo tudi mladi glasbeniki iz Španije. Ko se končajo nekajtedenske poletne delavnice v Sevilji, se orkester odpravi na koncertno turnejo. Pod dirigentskim vodstvom Barenboima je julija 2012 izvedel celoten Beethovnov simfonični cikel za BBC-jevo prireditev The Proms. To je bilo prvič, da je bilo vseh devet simfonij izvedenih pod enim dirigentskim vodstvom v eni sezoni, od leta 1941, ko je to storil Henry Wood.