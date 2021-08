Znamenita muzikala na odru Kongresnega trga

Muzikal Chicago bo na sporedu od 16. do 20. avgusta. FOTO: Festival Ljubljana

Muzikal Lolita si boste lahko ogledali 23. in 24. avgusta. FOTO: Festival Ljubljana

Od 16. do 20. avgusta bo v okviruna odru Kongresnega trga eden najuspešnejših broadwayskih muzikalov Chicago, 23. in 24. avgusta pa bo sledil muzikal Lolita, ki je nastal po navdihu enega najbolj kontroverznih romanov 20. stoletja Vladimirja Nabokova. Chicago je od premiere leta 1975 doživel nešteto ponovitev in novih produkcij, skupno si ga je ogledalo več kot 31 milijonov ljudi. Nastal je po istoimenski drami novinarke Maurine Dallas Wattkins, ki so jo navdihnile zgodbe zločink, o katerih je poročala v svoji kolumni. Pod režijo in koreografijo prvotne izvedbe se je podpisal Bob Fosse, slavni koreograf, ki ga poznamo po muzikalih, kot so Sweet Charity, Kabaret in Ta vražji jazz. V Ljubljani bo na ogled nova produkcija v režiji in koreografiji Mykla Randa, večkratnega gosta Ljubljana Festivala, ki je na festivalski oder postavil tudi muzikale, kot so Jesus Christ Superstar, Briljantina in Lasje, zasedbo pa sestavljajo izvrstni britanski pevci in plesalci.Že vsem poznana zgodba o jazzovskem Chicagu je sijajen spektakel, poln intrig, ljubezni, prevar, izdaj, rivalstva in prijateljstva. Glavni junakinji sta naivna Roxie Hart, ki si ne želi nič drugega kot slave, in že uveljavljena zvezda kabareta Velma Kelly, ki se znajdeta pred sodiščem zaradi umora svojih ljubimcev. S pomočjo prebrisanega odvetnika Billyja Flynna poskušata ubežati smrtni kazni, skozi celoten sodni proces pa prikažeta številne zabavne pevske in plesne točke.Teden za tem bo na Ljubljana Festivalu spet gostovalo Gledališče LDM Nova Scena iz Sankt Peterburga, ki se posveča uprizarjanju novih interpretacij ruskih literarnih klasik kot muzikalov. V Slovenijo se vrača po odmevnem debiju s spektakularnim Mojstrom in Margareto po istoimenskem romanu Mihaila Bulgakova ter nekonvencionalnim Onjeginovim demonom po romanu Jevgenij Onjegin Aleksandra S. Puškina. Gledališče se bo tokrat predstavilo z Lolito, ki ji skupno z istoimenskim romanom o sprevrženi in tragični romanci ostaja zgolj zgodba o ljubezni, ki nas lahko pogubi in zapelje v temačnost in grozo.Muzikal je plod mednarodne koprodukcije, ki jo sestavljajo pevske zvezde ruskih muzikalov, razkošen baletni ansambel z veličastno koreografijo, mikavnimi kostumi in inovativno interaktivno kuliso s posebnimi vizualnimi učinki. Zgodba je postavljena v zadnje sončne dni zlate dobe Rusije pred izbruhom revolucije leta 1917, ki je povzročila razpad ruske monarhije. Lolita je simbol čistosti, prepovedani sad, obljubljeni raj, nad katerim se pne svod peklenskega ognja. Je zastrašujoča ljubezen, ki vodi v smrt.