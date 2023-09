Zvočna pisanost torkov in glasb sveta v Cankarjevem domu

V nadaljevanju preberite:

Nova sezona znamenitih Cankarjevih torkov in abonmaja Glasbe sveta se začenja. Z jutrišnjim koncertom izvrstne pevke in čelistke Lakiko bo Klub Cankarjevega doma spet zaživel v glasbeni pisanosti. Več o tem nam je povedal Bogdan Benigar, vodja programa jazza in glasb sveta ljubljanskega Cankarjevega doma.