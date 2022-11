Zvočni sprehod v svet spregledanih skladateljic

V nadaljevanju preberite:

»Svetu bi rada pokazala […] nespametno napako moških, ki tako močno verjamejo, da so oni mojstri visokih intelektualnih darov, in se jim zdi, da to ne more biti enako pogosto med ženskami,« je zapisala italijanska renesančna skladateljica Maddalena Casulana, prva, ki se je zapisala v kanon zahodne klasične glasbe. Mnoge druge je zgodovina prezrla. Njihov glas obuja umetnica in dirigentka zbora Carmina Slovenica Karmina Šilec.

Z zvočno intervencijo Philomela nadaljuje zbujanje zavedanja o vrzeli v našem poznavanju glasbe, ki so jo ustvarile ženske. Ta projekt zaznamuje­ tudi dvajseto obletnico nastopa Carmine Slovenice v Vatikanu.

»Glasba skladateljic predolgo ni bila dovolj dostopna niti ni bila predstavljena kot dovolj dragocena, da bi jo lahko cenila široka javnost. Obstaja navada, da mislimo, da bo že zgodovina dokazala veličino nečesa. Da bo čas povedal. Toda kdo pripoveduje?« je med drugim povedala Karmina Šilec v pogovoru o novem projektu.