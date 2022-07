Dobro in pravilno se je motiti

V nadaljevanju preberite:

Večkrat nagrajeni psiholog Adam Grant, ki predava na Whartonovi poslovni šoli pri pensilvanski univerzi, velja za najvidnejšega raziskovalca organizacijske psihologije. S številnimi primeri v svoji novi uspešnici Premisli še enkrat (prevedel Samo Kuščer, UMco, 2021) dokazuje nujnost drugačnih pogledov na človekovo razmišljanje, učenje in reševanje težav, ki temelji na večnem dvomu o vsem, kar že vemo, in na pripravljenosti, da se s samospraševanjem izognemo kognitivnim napakam, pristranskosti, predsodkom in miselnim slepim pegam.