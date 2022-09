Napeta zgodba o vplivnem in nevarnem dvorjanu

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji četrtek je v 71. letu starosti – »nenadoma, a mirno«, kot je sporočila založba HarperCollins – umrla britanska pisateljica Hilary Mantel, avtorica trilogije zgodovinskih romanov o življenju Thomasa Cromwella, ki so ji na britanskem knjižnem trgu prinesli naziv kraljica zgodovinskega romana, in prva pisateljica, ki je dvakrat prejela nagrado booker. Prestižni priznanji so ji podelili za prvi in drugi roman tako imenovane tudorske trilogije.