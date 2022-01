Heglovo vodilo, ki je postalo enciklopedija

V nadaljevanju preberite:

Dobili smo prevod prvega dela znamenite Heglove Enciklopedije filozofskih znanosti. Gre za tret­jo izdajo tega dela iz leta 1830, opremljena pa je s predgovorom k vsem trem izdajam, Uvodom in Logiko, tudi s slovensko-nemškim slovarjem, v katerem so prevodi pomembnejših nemških besed iz besedila.

Heglova namera v tem delu je filozofijo pokazati kot znanost, in to v enciklopedični obliki. Filozofija je glede na druge (posebne) znanosti v drugačnem položaju, kajti predmetov ne predpostavlja kot že privzete. Skupaj z religijo ima za predmet resnico v najvišjem smis­lu. Obe začneta pri končnem, pri naravi in človeškem duhu, preučita njun medsebojni odnos in odnos do boga kot njune resnice.