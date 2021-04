Ideal mora vedno ostati nedostopen in neosvojljiv

V nadaljevanju preberite:



Življenje pesnika, ki je nadarjenost kazal že od mladih let – prve verze je pisal tudi v latinščini –, je zaznamovala finančna in eksistencialna stiska. Spleen, prevladujoči sentiment njegove razvpite zbirke Rože zla, je tudi občutje, značilno za sodobnega človeka v hitro spreminjajočem se svetu, v kakršnega se je pred dvesto leti rodil tudi sam. »Spreminja se Pariz. Prav nič / melanholija ne menja se,« piše v pesmi Labod v ciklu Pariške slike (prev. Marija Javoršek).



