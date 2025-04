Izpis sodobne kvirovske visoke pesmi

Zavod za poetizacijo sveta Dve luni, ki ga je pred štirimi leti ustanovila in ga vodi pesnica Nina Medved, je nedavno v Mariboru predstavil prvo samostojno izvirno knjižno izdajo, pesniški prvenec pesnice in prevajalke Mile Kodrič Cizerl J + J​. Z njo začenjajo knjižno zbirko, ki jo bodo gradili v prihodnjih letih. Kot pravi Nina Medved, z njo simbolično odpirajo prostor, v katerega, upajo, bodo lahko položili še več knjig.

Pri Dveh lunah, kjer so sicer doslej pripravili že več izdelkov, plod mentorskega programa Tandem, izdajo zbirke J + J razumejo kot programski prerod. »V mentorskem programu Tandem sva sodelovali Helena Zemljič in jaz. Izdelkom se zelo pozorno posvetimo. Ne gre samo za tehnično urejanje besedila in pripravo za tisk, ampak za razvoj avtorjev in popotnico, s katero jih pospremimo v prihodnje umetniško delovanje,« je pojasnila Nina Medved.

Mila Kodrič Cizerl je svojo poezijo predstavila že večkrat, med drugim na pesniški olimpijadi JSKD leta 2021. FOTO: Amadeja Rek

Pesniški prvenec Mile Kodrič Cizerl je po njenih besedah zelo drzen in poseben. »Milina poetika je prepoznavna in izstopa v tem, da piše izjemno dolge pesmi z dolgo epsko narativno vrstico. Za vsak pesniški projekt izdela pesniški svet z izbrano motiviko, s katero se ukvarja. Tokrat se je lotila kvirovske ljubezni v kontekstu sodobnega krščanstva. Gre za ganljivo, prelepo ljubezensko poezijo in iskanje svojega mesta pod soncem. Raziskuje medčloveško bližino, spletanje mlade ljubezni, v kateri ni važno, kdo je katerega spola. To je položila v zgodbo Jezusa in njegovega ljubimca ter dveh mladih ljubimk, ki se izmenjujejo v posameznih pesmih. Na ta način izpiše sodobno kvirovsko visoko pesem,« jo je opisala in dodala, da je, čeprav se morda sliši kot zelo nišna zbirka, pravzaprav zelo univerzalna. »Dotika se tega, kaj pomeni biti človek, kaj je dandanes ljubezen, in da je to še vedno ena najbolj pomembnih ali pa morda najbolj ključna silnica, ki deluje med ljudmi.«

Doslej so zbirko predstavili v Mariboru, obetajo se še predstavitve drugod. Prav tako pri Dveh lunah že načrtujejo izid naslednje knjige, in sicer pesniškega prvenca mlade pesnice in arhitektke Alje Pušič. Pogostosti izdaj sicer nimajo jasno začrtane, saj je odvisna zlasti od financ, niti zbirke v nastajanju niso poimenovali. Kot je poudarila Nina Medved, je »preprosto vstop v novo vesolje, ki ga odpiramo in v katero polagamo poetike, ki jih pogrešamo ali pa drugje ne najdejo prostora. Ali pa da, če ne drugega, mladim, in upamo, da nekoč tudi uveljavljenim avtorjem iz vzhodne Slovenije, ponudimo možnost, da svoja dela izdajajo tu, kjer ustvarjajo, od koder izvirajo in kjer prečiščujejo in izdelujejo svoj glas.«