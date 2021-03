Jutri se bomo prebudili v poezijo

V nadaljevanju preberite:



- Svetovni dan poezije, ki ga 21. marca že tradicionalno praznujemo z maratonskim branjem pesnikov in pesnic, bo v organizaciji pesnika Dejana Kobana in številnih producentov tokrat sprva potekal prek spleta (v produkciji pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature), septembra pa s celodnevnim branjem v živo.



- »Za položaj poezije so odgovorni izključno najvišji odločevalci; če bi bila poezija in umetnost na splošno prepoznani kot pomemben del slovenskega naroda, potem bi se država do pesništva obnašala povsem drugače,« meni Dejan Koban.



- »Sam poskušam venomer odpirati nove prostore in možnosti, mladim pesnicam in pesnikom omogočati, da pesmi ne le preberejo, temveč prebirajo,« dodaja Koban.