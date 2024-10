Kljub težavam z nacionalizmi alternative Evropi ne vidim

V nadaljevanju preberite:

Jasmin B. Frelih (1986) je eden najvidnejših sodobnih slovenskih literarnih glasov, avtor romanov, kratkih zgodb in esejev, ki je za prvenec Na/pol (Cankarjeva založba, 2013) med drugim prejel nagrado Evropske unije za literaturo, knjiga pa je bila doslej prevedena v devet jezikov. Za zbirko esejev Bleda svoboda (Cankarjeva založba, 2018) je prejel Rožančevo nagrado, kot izrazito luciden in pronicljiv avtor pa je enkraten sogovornik za vse, od evropske perspektive in travm milenijske generacije do umetnosti na prostem trgu.