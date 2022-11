Knjige se vračajo v rojstno hišo

Že 38. edicija Slovenskega knjižnega sejma bo trajala do nedelje, 27. novembra. Letos se bo prireditev odvijala v celotnem obsegu, kot pred pandemijo, s tem da bo ohranila tudi dobre prakse spletne prisotnosti.

Na včerajšnji tiskovni konferenci je predsednica sejma Tanja Tuma poudarila, da se sejem vrača na Gospodarsko razstavišče, kjer se je pred 50 leti tudi začel. »Sprva je bila to bienalna prireditev, potem se je odvijala vsako leto, dolgo obdobje je gostovala v Cankarjevem domu. Odzvali so se skoraj vsi založniki, nekaj jih je mogoče oklevalo, ampak večinoma smo navdušeni in se veselimo druženja s knjigo, druženja s prijatelji, s pisatelji in pisateljicami, gosti iz Španije in gosti iz Rogaške Slatine. Predvidevam, da bo obisk odličen.«

Direktor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimir Kukavica je dodal, da se bo sejem razprostiral na 1500 metrih razstavnih površin in bo omogočal boljše prostorske razmere kot doslej, pa tudi gibanje bo lažje. Predstavilo se bo 88 razstavljavcev, država v fokusu bo Španija, mesto v gosteh pa Rogaška Slatina, kjer letos praznujejo 100. obletnico rojstva Ele Peroci.

Prihodnje leto bo za slovensko knjigo zelo pomembno, saj bo Slovenija država v fokusu na največjem svetovnem knjižnem sejmu, v Frankfurtu. Kurator gostovanja Miha Kovač, ki je prav tako član programskega odbora SKS, je povedal, da nas bo v torek obiskal direktor frankfurtskega sejma Juergen Boos, v dru​​žbi v. d. direktorice javne agencije za knjigo Katje Stergar bo nastopil na osrednjem odru. Sicer pa se bo med sejmom na štirih odrih zvrstilo več kot 200 dogodkov, je pojasnila predsednica programskega odbora Helena Kraljič. Razkrila je, da bo Cicifest letos nekoliko drugačen, saj bo dogajanje na Odru mladih primerno tudi za starejše otroke in odrasle. Pisateljski oder bo programsko ponovno koordiniralo Društvo slovenskih pisateljev, ki pripravlja 53 prireditev. Posebnost letošnjega druženja bo kotiček za strip, vrača se tudi Fotocona, pod vodstvom Barbare Čeferin.