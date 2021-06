Ko v praznino v odnosu vstopijo prikazni

Življenje mimo drugega

Več literarnih nagrad

Freudenthalerjeva je na Slovenskih dnevih knjige nastopila ob finski avtorici Pii Leino in Švedinji Ani Höglund pod zastopstvom mariborske založbe Pivec, ki bo letos postala polnoletna. Zgodba o duhu, ki je njen drugi roman, je leta 2019 prejela nagrado Evropske unije za književnost; istega leta jo je dobila tudi Pia Leino za distopični roman Nebesa, ki se dogaja v letu 2059. Oba sta v prevodu izšla pri omenjeni založbi v okviru projekta Utrip evropske literature, ki je bil zasnovan leta 2015. Takrat je založba Pivec prejela evropska sredstva za prevode petih romanov prejemnikov nagrade Evropske unije za književnost. Obenem v istoimenski zbirki »v prevodu uglednih slovenskih prevajalcev izhajajo kakovostna sodobna evropska leposlovna dela, ki so prejela nacionalne ali mednarodne literarne nagrade«, s čimer slovenskim bralcem posredujejo »'utrip' evropske literature ali, povedano drugače, aktualne in pereče teme, ki zadevajo sodobnega evropskega človeka«.Zgodba o duhu Laure Freudenthaler je leta 2019 izšla pri graški založbi Droschl, ki se posveča izdajanju knjig sodobnih avtorjev in avtoric. »Kaj, če bi v vašem življenju naenkrat zazijala praznina?« namignejo na ključno vprašanje, ki je v ospredju romana. Anne in Thomas sta zakonca, ki si življenje delita že dvajset let. Ona je pianistka iz Francije, ki poučuje klavir na glasbeni šoli, on Avstrijec, če je prav razbrati, festivalski direktor, ki je v paru tisti, ki zasluži več in mu zagotavlja finančno stabilnost, s tem pa Anne oporo, ki ji omogoča, da je preskrbljena, čeprav je njen dohodek manjši od njegovega. Da ne gre za mlad par, kar naivno pričakujemo ob dejstvu, da je pisateljica del mlajše generacije ustvarjalcev (letnik 1984), se izkaže sproti, pa tudi, da poleg spominov in tega, da živita v istem stanovanju, poskrbita drug za drugega, če je treba, ter si izmenjata nekaj vljudnih besed, nimata več dosti skupnega.To je toliko bolj izrazito, ko se Anne odloči, da si bo vzela enoletni premor od poučevanja in se posvetila pisanju učbenika. Čas večinoma preživlja sama, se tu pa tam sreča s prijateljico ali parom, s katerim sta se nekoč družila; v kavarni z beležko, namenjeno zapiskom, ali na dolgih sprehodih, na katerih odkriva neznane predele mesta, o katerem se zdi, da ji je poleg ljudi, jezika, države, ki jih je tako rekoč sprejela za svoje, po vseh teh letih še vedno tuje. Vse to v odsotnosti Thomasa, s katerim je na papirju poročena, v resnici pa sta le še sostanovalca, ki še sobivata komaj, saj ga ni nič doma, in že dolgo spita v ločenih sobah. Poleg tega se ji že dolgo dozdeva, da jo vara z mlajšo žensko, kar ni razvidno le iz njegovih odsotnosti, odhodov, poznih prihodov domov, računov, ki jih izbrska iz žepov njegovega plašča.Pripoved, ki večinoma teče v sedanjiku, v kratkih, opisnih in pogosto precej banalnih povedih, se včasih dotakne drobcev preteklosti, ki družijo Thomasa in Anne, ki je v njenem fokusu; skoči pa tudi k dekletu in ukradenim trenutkom, ki si jih deli s Thomasom. Dve vzporedni življenji, ki vesta eno za drugo in si namenjata nemalo misli, zastavljata nemalo vprašanj, se skušata primerjati med sabo, »dekle« in »ženska brez imena«, ena radoživa, morda nekoliko otročja, v cvetu mladosti, druga, se zdi, zrela, »odslužena«, negotova.Thomas je dekletov ljubimec in očetovska figura hkrati, ker je toliko starejši od nje, ga ima včasih za staromodnega, čemur se posmehne v pogovoru z vrstnicami. Za Anne, ki jo begajo spomini na preteklost in nekakšna obsesija z neznanim, a vendar obstoječim dekletom, katere navzočnost vse bolj čuti v stanovanju, kot da bi bila tam, jo opazovala, hušknila mimo, pa je zagotovilo varnosti. Zaveda se, da v primeru ločitve ne bi dobila stanovanja, se ne bi zmogla sama preživljati in se tudi ne vrniti v Francijo, saj tam ne bi več mogla najti zaposlitve.Status quo torej, v romanu, v katerem se tudi meja med resničnim in nadnaravnim zabrisuje, zaznamovanem z melanholijo, osamljenostjo, izpraznjenostjo, ki vladajo v odnosu, od katerega ostajajo le še ogrodje in floskule; iz katerega vsak beži na svoj način, pa vendar v njem še vztraja, čeprav nima več smisla, pa naj bo iz občutka dolžnosti, strahu pred tem, kaj bodo rekli drugi, materialnih vzgibov, soodvisnosti, navade ali nostalgije ... Je bolj sam on, ki užitek, srečo išče drugje, ali ona, ki je na Dunaju že tako ali tako tujka?Zgodba o duhu, ki je bila prevedena v približno 20 jezikov, je Lauri Freudenthaler poleg nagrade Evropske unije za književnost prinesla še nominacijo za literarno nagrado alpha, uvrščena je bila tudi na prvo mesto lestvice najboljših knjig po izboru ORF. Pisateljica, ki prihaja iz Salzburga, stanuje pa na Dunaju, je na dunajski univerzi leta 2008 končala študij germanistike, filozofije in študij spola. Leta 2014 je izdala zbirko kratkih zgodb Der Schädel von Madeleine, tri leta pozneje je debitirala z romanesknim prvencem Die Königin schweigt (Kraljica molči), ki se je istega leta septembra in oktobra na lestvici najboljših knjig po izboru ORF povzpel med najboljših deset. Zanj je leto pozneje prejela delovno štipendijo bremenske literarne nagrade 2018, na festivalu Du premier roman 2018 v Chambéryju pa je bil razglašen za najboljši prvenec leta z nemškega govornega območja. Lani je za kratko zgodbo Der heißte Sommer prejela nagrado 3sat. Več let je delala za avstrijsko tiskovno agencijo APA, zdaj pa se poleg pisanja ukvarja še s prevajanjem iz francoščine.