Mladinska knjiga je z avtorji proslavila uspehe in napovedala nove (VIDEO)

»V Mladinski knjigi uresničujemo naše poslanstvo, da povezujemo ustvarjalce in uporabnike v živo skupnost in ustvarjamo prostor brezmejnih možnosti za domišljijo, estetiko, vseživljenjsko učenje in kakovostno ter zabavno preživljanje prostega časa,« je povedala Simona Mele, predsednica uprave Mladinske knjige. Kako bodo svoje poslanstvo nadaljevali tudi letos, preverite v videu:

Kakovostne vsebine vedno pri roki

Začetek leta je vedno odlična priložnost za analizo preteklosti in pogled v prihodnost. Tako so na posebnem dogodku na fužinskem gradu v Ljubljani storili tudi v Mladinski knjigi. Skupaj s svojimi ustvarjalci so pripravili sproščeno srečanje. Ob glasbeni in voditeljski spremljavi izjemnega Klemna Slakonje so se poklonili tako svojim avtorjem kot tudi zvestim bralcem. Hkrati pa so napovedali konkretne projekte, s katerimi želijo posodobiti poslovanje in se še bolj umestiti v digitalni svet.

Simona Mele, predsednica uprave Mladinske knjige. FOTO: Črt Piksi

»Vsako leto vedno znova izdajamo kakovostne vsebine, ustvarjamo številne uspešnice. Knjige Mladinske knjige so na vseh lestvicah otroške literature in odraslega leposlovja, priročnikov, tako da to zasledujemo s kakovostnimi vsebinami in seveda pospešeno tudi z digitalizacijo,« je v pogovoru na prireditvi napovedala Simona Mele.

Konkreten korak na poti digitalizacije so naredili tako s prenovo spletne knjigarne emka.si kot z aplikacijo Mladinska knjiga Plus, edino tovrstno žepno knjižnico v digitalni obliki pri nas. Aplikacija zagotavlja sodoben pristop pri črpanju različnih vsebin – in ker smo vajeni informacije spremljati na pametnih napravah, je Mladinska knjiga Plus uspešnica, ki je navdušila tako mlade kot tudi starejše občinstvo. V aplikaciji lahko beremo ali poslušamo knjige, gledamo videovsebine in spremljamo aktualne podkaste. »Želimo, da bi naši uporabniki do naših kakovostnih vsebin lahko dostopali kjer koli in kadar koli,« je glavni cilj ob zasnovi aplikacije razkrila Simona Mele in hkrati napovedala še nekatere novosti v letu 2024: prenovo logistike Mladinske knjige in zagon avtorskega portala, ki je pravo stičišče mojstric in mojstrov besed in podob.

To pa še ni vse: »Letos praznujemo 50 let Sveta knjige, to je najstarejši knjižni klub v Sloveniji. In ob takem jubileju se spodobi, da ga prenovimo, pomladimo, osvežimo, da postane uporabnikom bolj prijazen, hkrati pa da ga moderniziramo, da začnemo korake združevanja z Mladinsko knjigo Plus.« Na ta način bodo uporabnikom in bralcem ponudili osveženo izkušnjo Mladinske knjige.

V svoji zgodovini je Mladinska knjiga izdala več kot 120 milijonov knjig in te so postale zakladnica številnih slovenskih domov.

Izložbe ustvarjalcev na več kot 50 lokacijah

Karmen Pangos, članica uprave Mladinske knjige. FOTO: Črt Piksi

Ne le v digitalni svet, veliko truda in kreativnosti vlagajo tudi v podobo svojih prodajnih mest po vsej Sloveniji. Te niso le odlično stičišče literature, ampak so postali pravi mali butiki, ki odlično obogatijo nakupno izkušnjo svojih strank. Njihove prodajalne so nekakšne kreativne izložbe njihovih ustvarjalcev, je prepričana Karmen Pangos, članica uprave v Mladinski knjigi: »Ponosni smo na naše izložbe, na naše police. In seveda ponosni smo na to, da lahko naše uporabnike postrežemo in nekako tudi pričakamo z različno vsebino, ne samo knjig, ampak tudi širše.«

Letos bodo izdali več kot 600 knjig, med katerimi že napovedujejo kar nekaj uspešnic. Tudi letošnja številka izdanih knjig je bila okrog 600, in če sklepamo po zelo uspešnem lanskem letu, lahko napoved Mladinske knjige o novih knjižnih hitih spremljamo z navdušenjem.

In katere so bile najbolj prodajane knjige v njihovih knjigarnah in spletni strani emka.si? KNJIGE ZA ODRASLE 1. Znanost mirnega življenja, David Zupančič, Mladinska knjiga 2. Življenje v sivi coni, David Zupančič, Mladinska knjiga 3. Aidea, Klemen Selakovič, Mladinska knjiga 4. Notranji pir, Miha Šalehar, Mladinska knjiga 5. Na spletni prižnici, Lojze Grčman, Družina 6. Oj, Triglav, moj dom, Tadej Golob, Goga 7. Atomske navade, James Clear, Miš 8. Skalpel, Uroš Ahčan, Mladinska knjiga 9. Življenje je tvoje, Louise L. Hay, Mladinska knjiga 10. V prvi osebi ednine, Haruki Murakami, Mladinska knjiga KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO 1. Mali princ, Antoine Saint-Exupery, Mladinska knjiga 2. Pasji mož: Dvajset tisoč bolh pod morjem, Dav Pilkey, Mladinska knjiga 3. Muca Copatarica, Ela Peroci, Mladinska knjiga 4. Harry Potter 1: Kamen modrosti, J. K. Rowling, Mladinska knjiga 5. Nočni živžav, Rotraut Susanne Berner, Mladinska knjiga 6. Stripovski klub Mačjega mulca 2: Perspektive, Dav Pilkey, Mladinska knjiga 7. Maček Muri, Kajetan Kovič, Mladinska knjiga 8. Polž na potepu na kitovem repu, Julia Donaldson, Mladinska knjiga 9. Pasji mož, Dav Pilkey, Mladinska knjiga 10. Zverjasec, Julia Donaldson, Mladinska knjiga

Proces, ki združuje in porodi nova ustvarjanja

Srečanje na fužinskem gradu je le eno od številnih povezovanj, ki ga imajo sicer avtorji s svojo založbo vse leto. Ti so prepleteni skozi intenziven proces ustvarjanja, popravljanja in usklajevanja. In ko po mesecih sodelovanja knjiga pride na prodajne police, je občutek neprecenljiv – tako za avtorje kot za urednike v Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi.

Tako je sodelovanje z založbo strnil David Zupančič, avtor najuspešnejše knjige v letu 2023: »Meni je bilo v celotnem procesu ključno, da je bilo med mano in založnikom neko medsebojno spoštovanje in tudi neko razumevanje. Glede tega sem v Mladinski knjigi res naletel na neverjeten sprejem.«

Dan Podjed FOTO: Črt Piksi

Malo bolj slikovito pa je sodelovanje s Cankarjevo založbo opisal Dan Podjed: »V zadnji, sklepni fazi bi morda najbolje opisal Prešeren v svoji pesmi Pevcu v zadnjem verzu, kjer je rekel Trpi brez miru. Ker tole na koncu je eno samo trpljenje: popravljanje korekture, pa piljenje rokopisa, pa vsa dogovarjanja, kakšna bo videti knjiga.« Užitkov je bolj malo, pravi, toda doda: »Vedeti moramo, da optimalni trenutki v življenju niso tisti, ko ležimo pod palmo s koktajlom v roki, ampak tisti, ko smo res notri v tekstu, ko trpimo. In seveda zraven tudi uživamo. Tako je neka taka mešanica trpljenja in užitka in pravzaprav o tem govori tudi knjiga, katere bo naslov Krizolacija.«

Alenka Kepic Mohar, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. FOTO: Črt Piksi

»Brez dobrih avtorjev in avtoric ni dobrih knjig, ni kakovostnega programa. Zato si prizadevamo oblikovati živo skupnost ustvarjalcev, v kateri temeljimo na dobrih medsebojnih odnosih,« je na srečanju avtorjev med drugim poudarila glavna urednica Alenka Kepic Mohar. In kateri so ti gradniki dobrega sodelovanja? »Zagotovo je najprej zaupanje in to je tisto, kar ostane in preseže izid ene same knjige. Potem so to visoki založniški standardi, nekaj, kar je del etike, strokovnega odnosa, ki zaznamuje celotno našo uredniško ekipo. To je tista uredniška občutljivost za besedilo, tenkočutnost za jezik in za vsebinsko konsistentnost. In tudi občutek, da knjiga dobi pravo oblikovno podobo, da zaživi s tistim sporočilom, ki ga avtor želi poslati med bralce.«

In ko je knjiga rojena, se odpre novo poglavje, v katerem so soudeleženi vsi bralci. In teh je v krogu Mladinske knjige vedno ogromno.

Naročnik oglasne vsebine je Mladinska knjiga