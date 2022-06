Listanje sveta pod madridskimi krošnjami

V nadaljevanju preberite:

V fizični in ne virtualni obliki kakor pred dvema letoma ter brez pandemičnih omejitev se je v park Retiro, zeleno oazo v središču Madrida, vrnil najstarejši in eden od najpomembnejših knjižnih sejmov v Španiji. Založniki in knjigarnarji so 81. izvedbo madridskega praznika branja, na katerem še nikoli ni bilo več stojnic, pričakali z optimizmom. Sodeč po prvih dneh sejma, ki ga je zadnji teden v maju tradicionalno odprla kraljica Leticija, bi lahko bili zadovoljni tudi ob koncu. V članku več o tem, kako so si organizatorji letos za osrednjo temo sejma izbrali potovanje v različnih pomenskih odtenkih in kako je ta dobil bolj feministični pečat.