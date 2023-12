Mojstrica napetega branja s skandinavskim okusom

V nadaljevanju preberite:

Napet in pretresljiv roman V tvojih rokah z dramatičnim začetkom in koncem švedske pisateljica Malin Persson Giolito se dogaja v predmestju Stockholma. Tu se prepleteta usodi dveh najstniških prijateljev, »domorodca« Doggeja in »priseljenca« Billyja. Izšel je pri Mladinski knjigi v prevodu Lucije Stupica Enbohm.