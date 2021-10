Pionir novega žanra kriminalke

V nadaljevanju preberite:



V svetu kriminalk zadnja leta kraljujejo Skandinavci s trdimi kriminalkami, ki jim pravimo tudi skandinavski noir. Kralj in kraljica tega žanra sta nesporno Jo Nesbø in Camilla Läckberg. Svoj kriminalistični lonček je pristavil tudi nenavaden pisec Alexander McCall Smith. Proslavil se je s serijo kriminalk Prva damska detektivska agencija, ki so jo upodobili tudi kot televizijsko serijo.



Prva damska detektivska agencija je zbirka lahkotnih in tankočutnih detektivskih romanov. Od leta 1988 je izšlo 21 nadaljevanj ter dodatna zgodba. Dogajajo se v Bocvani, kjer je McCall Smith, pravnik iz zdravniške družine, poučeval in sooblikoval kazenski zakonik te države. Zgodbe so napisane s posebnim posluhom za afriško podeželsko življenje, kjer se sodobna družbena resničnost tesno prepleta z ljudskim izročilom, praznoverjem, pa tudi z revščino in splošno zaostalostjo.