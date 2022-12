Volk ni kot človek, volk je plemenit

V nadaljevanju preberite:

Pisateljica in scenaristka Irena Svetek je doktorirala na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že s prvo knjigo Od blizu je leta 2004 opozorila nase in prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjižni prvenec ter bila nominirana za kresnika. Sledila sta romana Sedmi val (2011) in Zaspi, mala moja, zaspi (2014). Lani je pri založbi Beletrina izdala Rdečo kapico, prvi roman kriminalne trilogije. Letos ji je sledil Beli volk, Črni princ pa je pred izdajo