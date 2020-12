Na obalah Normandije

V nadaljevanju preberite:



- Romanopiska, potopiska in novinarka Martha Gellhorn, ki je bila v šestdesetletni karieri priča tedaj največjim in najgrozovitejšim svetovnim konfliktom, velja za eno od najprepoznavnejših vojnih poročevalk 20. stoletja.



- Martha Gellhorn se je brez uradnih pooblastil skrila v stranišče bolniške ladje, namenjene v Normandijo, 6. junija 1944 pa ob izkrcanju na pesku v uniformi medicinske sestre postala edina poročevalka, aktivno vpeta v operacijo Neptun; preostali poročevalci – vključno s Hemingwayem – so na obalo zrli z daljnogledom.



- »Bila je dolgoživa, vztrajna, nepopustljiva. Avtoritetam je pljuvala v obraz; kot ženski ji je bilo na bojiščih, domeni moških, neskončno težje. Njen pogum je večkrat mejil na norost, na željo po smrti (oziroma na spopad z njo), za novinarski žanr – in pravila igre – ji je bilo malo mar,« povzema Boštjan Videmšek.