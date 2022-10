Nagovarjanje slepe pege

V nadaljevanju preberite:

Na Prepišnem uredništvu, ki zdaj že tradicionalno združuje ustvarjalce ne le številnih založb in žanrov, temveč tudi področij in medijev – od literature do filma, od glasbe do likovne umetnosti –, v ospredje stopajo pogosto prezrte ali spregledane tematike, »pozorni pa smo tudi na njihovo aktualnost, kar pomeni, da nagovarjamo slepe pege, kar privabi raznoliko in predvsem redno publiko. Vsako leto že med festivalom ugotavljamo, kako se pred nami rišejo vzporednice, povezave, kako se stvari počasi kristalizirajo.«