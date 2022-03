Nagrada francoski pisateljici in južnokorejski ilustratorki

Ob začetku mednarodnega knjižnega sejma v Bologni je Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) danes oznanila dobitnici letošnje Andersenove nagrade: lavreatki sta francoska pisateljica Marie-Aude Murail in južnokorejska ilustratorka Suzy Lee.

Na ožji seznam nominirancev oziroma med šest finalistov z vsega sveta je bil letos uvrščen tudi slovenski pisatelj in pesnik, ki je bil med finalisti za nagrado že leta 2020.

V slovenščini sta dosegljivi knjigi Marie-Aude Murail Oh, boy! in Simpl, obe je – v prevodu Mojce Medvedšek in Jedrt Lapuh Maležič – izdala založba Miš.

Slovenska sekcija IBBY je za Andersenovo nagrado takrat nominirala tudi ilustratorja Damijana Stepančiča. Oba slovenska avtorja sta bila pred dvema letoma tudi ustvarila poslanico in plakat Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) ob 2. aprilu, dnevu knjig za otroke. Pred njima je bil zadnji slovenski avtor poslanice leta 1997 Boris A. Novak, pred njim sta bila te časti deležna Ela Peroci leta 1970, dve leti pred njo pa France Bevk.

Leta 1953 v Zürichu ustanovljena Mednarodna zveza za mladinsko književnost (International Board on Books for Young People; Ibby) je 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena, za mednarodni dan knjig za otroke razglasila leta 1967.

Andersonova nagrada je najvišje mednarodno priznanje avtorju in ilustratorju otroških knjig. IBBY jih podeljuje vsako drugo leto avtorju in ilustratorju, katerih dela so pomembno in trajno prispevala k otroški literaturi.

Avtorsko nagrado podeljujejo od leta 1956, nagrado ilustratorja od leta 1966. Nagrado sestavljata zlata medalja in diploma, podeljena na slovesnosti IBBY. Pokroviteljica Andersenovega nagrade je danska kraljica Margareta II.

Javna agencija za knjigo je na sejmu prisotna z doslej največjo nacionalno stojnico, nanjo so umeščene štiri delovne postaje slovenskih založnikov, založb Malinc, Miš, Pivec in Sodobnost International. Na ComicCorner bo sodeloval tudi Stripburger - Forum Ljubljana, s samostojno stojnico sta na sejmu prisotni založbi Mladinska knjiga in MorfemPlus.

Mednarodni knjižni sejem otroške in mladinske literature v Bologni je že 58 let osrednji dogodek na področju založništva otroške in mladinske literature. Vsako pomlad pritegne več kot 1400 razstavljavcev in približno 30.000 obiskovalcev iz okoli 80 držav. Častna gostja letošnjega sejma je Šardža iz Združenih arabskih emiratov. Slovenija bo častna gostja bolonjskega knjižnega sejma leta 2024.