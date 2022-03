Napeta zgodba v kužnem Londonu

V nadaljevanju preberite:

Angleška pisateljica Catherine Quinn je bila prej novinarka, ki je pisala o potovanjih in življenjskem slogu za časnike The Times, The Guardian in The Mirror. Sestra dvojčica uspešne pisateljice Susanne Quinn zdaj pod imenom Cate Quinn piše sodobne, pod imenom C. S. Quinn pa zgodovinske trilerje. Za svoje raziskovanje zgodovine je prejela posebno štipendijo British Art Councila.

Izkušnje s potovanj in iz proučevanja različnih načinov življenja je prenesla v sodobne trilerje, zanimanje za zgodovinske raziskave pa v zgodovinske trilerje, med katerimi je bil Lovec na tatove velika uspešnica. Je tudi prva v seriji knjig o Charlieju Tuesdayu, lovcu na tatove, nekakšnem protodetektivu 17. stoletja.