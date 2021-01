Obeti in ovire domače knjižne produkcije

V nadaljevanju preberite:

Domači založniki so lani ob pandemiji, zaradi katere so bile onemogočene predstavitve knjižnih novosti, zaprta vrata knjigarn in knjižnic, knjižni sejmi pa zdesetkani in preseljeni na splet, zaznali znaten in skrb vzbujajoč upad prodaje, ki ga ni mogel nadomestiti niti novembrski Slovenski knjižni sejem. Kako se bodo založniki soočili z letošnjim letom in kako so zasnovali knjižne programe, smo povprašali založbe Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Slovenska matica, Morfem, Pivec, Litera, Celjska Mohorjeva družba in Učila. Tokrat se jim pridružujejo še Krtina, Sanje, KUD Sodobnost International, Grlica, Zala, Graffit, Strip.art.nica Buch in Didakta.