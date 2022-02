Ocenjujemo: Ava

V nadaljevanju preberite:

Avtorica Suzana Tratnik nas v prvoosebni pripovedi romana Ava ves čas na videz neorganizirano sprehaja v preteklost in nam tako omogoča, da si sestavljamo in dopolnjujemo podobo Ave, ki postaja vse bolj kompleksna in prav zato, ker nekatera dejstva izvemo z zamikom, še toliko bolj »udarna«.

Trinajstletnica, ki v teku pripovedi dopolni štirinajst let, se kar sama za dve leti postara, rekoč: »Mogoče se bom še dolgo morala premikati naprej in vztrajati. Zato pa sem si zdaj dala šestnajst let, da vse skupaj malo pospešim.«

Ocenjuje Gaja Kos