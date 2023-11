Ocenjujemo: Štiriperesna deteljica in zaklad z ladje Rex

V nadaljevanju preberite:

Ko sem pred kratkim pregledovala svežo produkcijo knjig za otroke in mladino, mi je v roke prišla Štiriperesna deteljica in zaklad z ladje Rex – zadišalo je po pustolovki, in ker domačih pustolovk vendarle ni ravno na pretek, po drugi strani pa bralci, recimo med deset in dvanajst leti, na vprašanje, kaj radi berejo, hitro odgovorijo, da pustolovske, napete, akcijske ali zabavne zgodbe, sem si rekla, zakaj pa ne, pogledam, za kaj gre.