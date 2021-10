Pesniški bazen Jakea Bauerja

Nocoj ob 20:00 – teden dni pred pričetkom pete edicije festivala Ignor, ki bo potekala med 20. in 22. oktobrom – se bo v klubu Channel Zero v Ljubljani odvil pesniški večer, na katerem se bo ob branju številnih domačih pesnic in pesnikov predstavil tudi ameriški pesnik Jake Bauer, dobitnik ameriške nagrade Tomaža Šalamuna za najboljši chapbook.



Jake Bauer je leta 2017 na univerzi v Ohiu magistriral iz kreativnega pisanja, smer poezija, ob tem pa služboval kot urednik za poezijo pri reviji The Journal. Kot direktor marketinga danes službuje pri založbi Saturnalia Books, podpisuje pa se pod kopico pesniških zvezkov (chapbookov), med drugim tudi pod Big Pool, Oh (2021), za katerega je prejel nagrado Tomaža Šalamuna (ob tem je prejel tudi nagrado akademije ameriških pesnikov in Vanderwater nagrado za poezijo).

Kot je zapisal, je bila nagrada Tomaža Šalamuna je bila v Združenih državah Amerike ustanovljena leta 2015 na pobudo prestižne revije za poezijo Verse in pesnika, Šalamunovega osrednjega prevejalca v angleščino; za nagrado se lahko potegujejo vsi avtorji chapbookov (pesniških zvezkov), napisanih v angleškem jeziku ali v prevodu z avtorjevo izrecno odobritvijo. Kot dodaja Maurič, »nagrada vsebuje izdajo zmagovalnega chapbooka pri založbi Factory Hollow Press, denarno nagrado v višini 500 ameriških dolarjev in, od leta 2017 dalje, tudi enomesečno bivanje v rezidenci, ki se nahaja v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Ljubljani, neposredno nad Centrom za poezijo Tomaža Šalamuna.«

Na nocojšnjem dogodku bo Jake Bauer tako predstavljal nagrajeni chapbook Velik bazen, uh, ki ga je v slovenščino prevedel Iztok Osojnik, poleg njega pa bodo nastopili tudi Dejan Koban, Miha Maurič, Ivan Antić, Nežka Struc, Nela Poberžnik in Iztok Osojnik.