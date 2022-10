Salman Rushdie po brutalnem napadu ob roko in oko

Pisatelj Salman Rushdie je po napadu z nožem avgusta letos izgubil vid na očesu in uporabnost roke, je sporočil njegov agent Andrew Wylie. 75-letnega pisatelj je napadalec pred dobrima dvema mesecema večkrat zabodel na odru, ko je v Rushdie v ZDA ravno nameraval predavati na temo svobode govora in umetniškega izraza.

Rushdieuju islamisti strežejo po življenju že vse od izida njegovega romana Satanski stihi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Agent ni razkril, ali je pisatelj še vedno v bolnišnici, je pa zatrdil, da bo preživel.

Doslej posledice napada še niso bile v celoti znane, danes pa je Wylie v intervjuju za španski El Pais razkril obseg poškodb, ki so ogrozile pisateljevo življenje. »Imel je tri resne rane na vratu, ene roke ne more uporabljati, ker so bili živci prerezani. Dobil je še 15 ran v prsi in telo. Napad je bil brutalen,« je pojasnil.