Samocenzura zaradi strahu pred Kitajci

Literarna nagrada hugo od petdesetih let minulega stoletja velja­ za eno od najprestižnejših s področja znanstvene fantastike­ in fantazijske literature. Oziroma,­ bolje rečeno, je veljala. Do letošnjega leta, ko je razglasitev nominirancev za lansko leto povzročila vsesplošno ogorčenje, izgubo zaupanja in val odstopov v organizaciji, ki podeljuje nagrado.

Nagrado hugo podeljuje svetovno znanstvenofantastično srečanje Worldcon, izbirajo pa jo njeni člani. Vsak ljubitelj žanrov se lahko včlani in na kongresu predloži pet nominacij za vsako izmed kategorij ter nato med nominiranci glasuje za zmagovalca. Celo lokacija vsakoletnega Worldcona je določena z glasovanjem članov. Za lokacijo lanskega srečanja so člani izglasovali Čengdu na Kitajskem.

Srečanje v sečuanski prestolnici oktobra lani je bilo dobro organizirano in uspešno izvedeno, ne­običajno pa je bilo izjemno dolgo čakanje na seznam nominirancev in zmagovalcev. Skupina prostovoljcev običajno objavi seznam še isti večer po sklepnem dogodku oziroma v nekaj dneh po dogodku, tokrat pa so bili zmagovalci razglašeni šele konec oktobra, končni seznam nominirancev pa je bil objavljen januarja letos, kar 91 dni po dogodku.

Neprimerni avtorji

Bistveno bolj kot zamuda je ljubitelje žanra ogorčila vsebina razglasa. Pokazalo se je namreč, da je več avtorjev v različnih kategorijah prejelo dovolj glasov, da bi morali biti nominirani za nagrade, vendar je namesto nominacije ob njihovih imenih zgolj oznaka, da so neprimerni, da bi bili obravnavani za nagrado. Tako so kljub zadostnemu številu nominacij iz tekme za prestižne nagrade brez obrazložitve izpadli kitajsko-ameriška avtorica večkrat nagrajene fantazijske uspešnice Babilon ali nujnost nasilja Rebecca F. Kuang, pisatelj in scenarist Neil Gaiman za Netflixovo nadaljevanko Peskar, ljubiteljski pisatelj Paul Weimer ter kanadsko-kitajska avtorica mladinskega romana Železna vdova Xiran Jay Zhao.

Ker kljub zahtevam po razlagi vzroki za neprimernost teh avtorjev oziroma njihovih del še zmeraj niso bili pojasnjeni, sta se pisatelja in novinarja Chris M. Barkley in Jason Sanford odločila priti zadevi do dna. Februarja sta objavila dvajset strani dolgo poročilo, ki temelji na pogovorih s člani odločevalnega telesa in njihovimi medsebojnimi sporočili, ki sta jih pridobila.

Nagrado hugo podeljuje svetovno znanstvenofantastično srečanje Worldcon. FOTO: Shutterstock

Iz dokumentov je mogoče sklepati, da so bili »neprimerni avtorji« odstranjeni iz političnih razlogov. Vendar proti pričakovanjem številnih ljubiteljev fantastike z Zahoda za cenzuro niso bile odgovorne kitajske oblasti, temveč »skrbniki nagrad iz ZDA in Kanade«, sta ugotovila avtorja poročila. V elektronskih sporočilih, naslov­ljenih zgolj na člane komisije z Zahoda, je upravnik nagrad Dave McCarty sporočil, da na Kitajskem delujejo pod drugačnimi zakoni, zato morajo biti pozorni na avtorje, ki pišejo »o Kitajski, Tajvanu in Tibetu ali drugih temah, ki bi na Kitajskem lahko predstavljale problem ... te je treba izpostaviti, da bomo lahko ugotovili, ali jih je varno uvrstiti na glasovnice«.

Neka naslovnica je nedolgo zatem v korespondenci izpostavila »težave s potencialno najboljšim romanom«. Poudarila je, da roman Babilon »veliko govori o Kitajski«, in dodala, da ga sicer ni prebrala in ni na tekočem s kitajsko politiko, zato ni mogla reči, »ali bi ga lahko obravnavali kot 'negativnega o Kitajski'«. Fantazijski roman, sicer prejemnik številnih uglednih nagrad, ki kritizira britanski imperializem v razmerju do Kitajske v času opijskih vojn in tematizira sokrivdo zahodnih akademskih ustanov zanj, so nato odstranili s seznama možnih zmagovalcev. Druga članica odbora je izpostavila, da pisateljica Xiran Jay Zhao dogajanje svojega romana umešča v svet, ki ga je navdihnila srednjeveška Kitajska. Tudi ta roman so kljub zadostnim glasovom izločili iz boja za ­nagrado.

Pisatelja Paula Weimarja so označili za neprimernega, ko je ena izmed zahodnih upravnic nagrade preučila njegove objave in opozorila druge, da je potoval v Tibet, na družbenih omrežjih pa naj bi omenjal Hongkong in Trg nebeškega miru. Kot sta ugotovila avtorja poročila, Weimer nikoli ni potoval v Tibet, temveč je nekoč obiskal Nepal. Kdo je na podlagi teh dosjejev, ki so jih o pisateljih zbrali upravniki nagrade, na koncu dejansko odločal o njihovi primernosti za nagrado, ni znano. Prav tako ni znano, zakaj so kot neprimernega izločili Neila Gaimana, v elektronskih sporočilih upravnikov nagrade, ki so prišla v javnost, ni omenjen, nekateri mediji so poročali, da je bil v preteklosti kritičen do kitajske vlade zaradi zapiranja pisateljev. Avtorja poročila domnevata, da so bili s seznamov nominirancev odstranjeni tudi nekateri kitajski avtorji.

Moč finančnih interesov

Vpleteni so zanikali kakršnekoli pritiske kitajskih oblasti, indica, da je romane pregledal tudi kitajski cenzor, ni bilo mogoče potrditi. So pa v javnih pismih in izjavah, ki so sledili škandalu, nekateri upravniki nagrade omenjali skrb za varnost vpletenih. McCarthy se je na vprašanja ljubiteljev fantastike namesto s pojasnili odzval z žalitvami. Avtorja poročila in nekateri njuni viri sklepajo, da je bila preiskava dejavnosti pisateljev in samocenzure pri podeljevanju nagrad uvedena zaradi strahu ali, kar se jim zdi bolj verjetno, finančnih interesov, saj niso hoteli skaziti priložnosti za velike naložbe.

Člani Worldcona, ki za privilegij nominiranj in glasovanj o nagrajencih plačujejo visoko članarino, so se na objavo seznama nominirancev odzvali z nejevero, ogorčenjem in razočaranjem, najprestižnejša literarna nagrada za fantastiko pa je izgubila ugled in zaupanje ljubiteljev žanra.

Organizacija, ki upravlja svetovno znanstvenofantastično združenje, se je na škandal odzvala z valom odstopov. Kopica vodilnih pri podeljevanju nagrade in organizaciji zborovanja v Čengduju, vključno z McCartyjem, je odstopila, prav tako številni, ki so bili neposredno vpleteni v ovajanje potencialno neprimernih nominirancev. Kljub javnim opravičilom nekaterih vpletenih in odstopom še vedno niso znana vsa dejstva o odločitvah, prav tako ne kriteriji neprimernosti. Nagrade namreč upravlja skupina vsakoletnega Worldcona, čengdujski odbor pa na vprašanja ljubiteljev žanra, pisateljev in novinarjev ne odgovarja.

Odbor Worldcona 2024, ki bo tokrat potekal v Glasgowu, se je zavezal, da bo ravnal transparentno, sezname nominirancev objavil brez zavlačevanja in pojasnil vse morebitne izločitve avtorjev, pa vendar je po komentarjih na družbenih omrežjih in spletnih forumih mogoče sklepati, da najstarejša literarna nagrada za fantastiko v očeh javnosti verjetno ne bo več pomenila posebej veliko.