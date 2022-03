Sirska revolucija ni bila ženska revolucija

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dan pred mednarodnim dnevom žensk je predsednica slovenskega Penav pisateljski vili na Tomšičevi v Ljubljani predstavila zdajšnjo rezidentko v zatočišču Icorn, pisateljico, ki je morala oditi iz Sirije.je v Ljubljani od lanskega julija, morda bomo kmalu dočakali slovensko uprizoritev njenega dramskega dela. Njene izjave je iz arabščine prevajal alžirski pisatelj, ki že več let živi v Sloveniji.

Leta 1984 rojena Souzan Ali je diplomirala na fakulteti za psihologijo univerze v Damasku, študirala je tudi medije na tamkajšnji filozofski fakulteti. Pisateljsko pot je začela pred desetimi leti, njeno delo je objavljeno v vidnih arabskih literarnih revijah in časopisih, od revije Ameriške univerze v Kairu Alif, prek nekdanjega vodilnega libanonskega dnevnika Al Safir, do spletne revije Emirates Cultural Journal in revije O2. Leto dni je bila zaposlena v uredništvu časnika Geroun, pisala je še za druge časnike in spletne strani, sodelovala je tudi v uredništvu založbe Takween.

Pesniški prvenec Ženska v mojih ustih je objavila v Italiji, v programu založbe Mediterranean Press leta 2017 (v Egiptu je knjigo izdala založba Al Mutawassit). Predsednica slovenskega Pena Tanja Tuma je navedla, da je bila zbirka dobro sprejeta, kritiki so njeno poezijo ocenili kot »dnevnik ljubezni in vojne«. Njena druga pesniška zbirka Želim si te ubiti v kraju, ki naju ima rad je izšla v Kai­ru, v programu neodvisne založbe Mohameda Hašema Dar Merit, prevedena je bila v angleščino. Pesnica je nastopila na vrsti literarnih festivalov v Siriji in tujini, leta 2015 na Arabskem literarnem festivalu v Alžiriji ter na različnih literarnih dogodkih v Bejrutu.

Naj vidim svojo smrt

Souzan Ali je tudi dramatičarka. Za monodramo Kohl Arabi – Arabsko črtalo za oči o sirskem dekletu, ki v eksploziji izgubi družino, nato pa jo zapusti še ljubezen njenega življenja, je na mednarodnem gledališkem festivalu v Kartagini leta 2019 prejela zlato priznanje. Monodramski gledališki projekt, izveden v okviru programa za podporo sirskim umetnikom Laboratory of Arts, ki ga podpira Goethejev inštitut, simulira intenzivne senzorične trenutke dekleta, ki živi samo ter začne komunicirati s predmeti in pohištvom okrog sebe.

Monodramo v produkciji Inštituta za neodvisne kulturne trende, ki je bila premierno izvedena maja 2018 v galeriji Mustafe Alija v Damasku, je avtorica tudi režirala. Dekle iz zgodbe ima poseben čuten in čustven spomin, ki ga določata strah pred sedanjostjo in hrepenenje po preteklosti. Tihe predmete okrog sebe tako počloveči, da v njih vidi človeška bitja iz mesa in krvi, spremeni jih v življenja, ki delijo njeno osamo in vplivajo na njene odločitve.

Ljubljansko zatočišče Icorn V okviru Icorna, mednarodne mreže več kot sedemdesetih mest in regij, ki promovirajo svobodo izražanja in dajejo zatočišče preganjanim ustvarjalcem, ki so zaradi dela in izražanja v svojem okolju pod pritiskom, je od leta 2011 tudi Ljubljana. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, slovenskim Penom, Mestno knjižnico Ljubljana, ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi so v Ljubljani doslej bivali Zineb el Rhazoui (2011–2013), Ali Amar (2011–2013), Girma Fantaye (2013–2015), Sameer Abdullah Sayegh (2016–2018) in Shiva Nazar Ahari (2018–2021). Po besedah skrbnice programa Icorn na ljubljanski mestni občini Saše Ogrizek so se nekateri celo odločili ostati tu: eden je zaprosil za azil in njegovo prošnjo so odobrili, dva gosta zatočišča sta po koncu dveletnega bivanja najela stanovanje ter se preživljata v samostojnem poklicu.

Igra Souzan Ali Kopija je bila nominirana za nagrado šejka Rašida bin Hamada al Šarkija za kreativnost v Združenih arabskih emiratih, prejela je tudi tretjo nagrado emirata Fudžaira za najboljši dramski scenarij. Po besedah Tanje Tuma so njena dela prevedena v različne jezike, med drugim v nemščino, flamščino, francoščino, kurdščino in angleščino, avtorica si želi svoje novo dramsko delo Naj vidim svojo smrt uprizoriti s slovenskimi igralkami in glasbeniki v Ljubljani. Zamisel je, kot je povedala predsednica slovenskega Pena, naletela na topel sprejem pri umetniškem vodji Mini teatra Robertu Waltlu.

Odšla je med zadnjimi

Sirska pisateljica Souzan Ali je šesta ljubljanska gostja programa Icorn, ki z mrežo mest daje zatočišče preganjanim ustvarjalcem. FOTO: Leon Vidic

Alžirski pisatelj in novinar Saïd Khatibi, ki živi v Sloveniji in je pomagal prevajati avtoričine izjave na ponedeljkovem srečanju v prostorih Društva slovenskih pisateljev ter slovenskega Pena (po petih letih govori povsem sprejemljivo slovenščino), je doslejšnji literarni opus Souzan Ali označil za drugačen glas njihove generacije, ker si želi v arabsko literaturo vnesti nekaj novega.

Na vprašanje, zakaj je morala zapustiti Sirijo, je avtorica odgovorila, da je po tistem, ko so ukinili časopis, za katerega je delala kot novinarka, postala nezaželena, persona non grata, nihče ni hotel ne govoriti ne delati z njo. Dodala je, da veliko izbire ni imela, če je še hotela pisati in objavljati, je morala zapustiti Sirijo, bila je pravzaprav med zadnjimi, pred njo se je podalo v tujino okrog devetdeset odstotkov avtorjev, ki so opozarjali na človekove pravice, saj je kulturno življenje v državi pod režimskim nadzorom. Sirska revolucija, je povedala, ni bila ženska revolucija, ženske v Siriji so še zmeraj v slabšem položaju kot moški, na severu Sirije je po njeni oceni dva milijona otrok, dosegljive pa so jim samo režimske in verske šole, medrese, kjer je problem, kaj si deklice sploh lahko izberejo.

Fobija pred vojnami

Njeno lansko potovanje iz Sirije v Slovenijo, kamor je prispela konec julija, ni bilo preprosto. Ugotovila je, da sirski ljudje po svetu niso zaželeni, poleg tega v arabskem svetu Slovenija skoraj nima veleposlaništva, razen v Egiptu, kamor je morala priti, da si je lahko uredila vizum. Jasmina Rihar, slovenska koordinatorka pri Icornu, mreži mest in regij, ki promovirajo svobodo izražanja in dajejo zatočišče preganjanim ustvarjalcem, ki so zaradi svojega dela in izražanja v svojem okolju pod pritiskom, je razložila, da so odlično sodelovali z ministrstvom za zunanje zadeve in veleposlaništvom v Kairu, sredstva za nakup precej dragega vizuma, nekaj tisoč evrov, da je sploh lahko prišla iz Sirije v Egipt, so zagotovili s pomočjo sklada Icorn za izjemne potrebe. Na Tumino primerjavo Sirije z ­Ukrajino, katere ­prebivalstvo je zdaj prisiljeno v eksodus, a ima pri tem precej manj birokratskih ovir, je Souzan Ali odvrnila, da medijskih poročil o tem ni spremljala, ker ima fobijo pred vojnami, seveda pa dobro razume razloge, da ljudje bežijo, saj je nekaj podobnega sama doživela.

Na vprašanje, kaj vse počne v Ljubljani, je sirska pisateljica odgovorila, da piše prozo v obliki dnevnika, o življenju v Ljubljani pa je navrgla, da ne pogreša sirskih izpadov električnega toka, prav tako jo veseli, da lahko brez težav gre na sprehod in se vrne v ­stanovanje, ne da bi jo prestregla policija, kakor se ji je pogosto zgodilo v Siriji. O dramskem delu Naj vidim svojo smrt je avtorica­ ­povedala, da gre za osebno zgodbo, v kateri spregovori tudi o kamenjanju žensk in drugih drastičnostih.

Alžirski Slovenec

V ponedeljkovem pogovoru v slovenskem Penu je sodeloval Saïd Khatibi, alžirski pisatelj, ki živi v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic

Saïd Khatibi, rojen leta 1984 v ­Busadi v Alžiriji, na robu Sahare, piše v arabščini in francoščini, je avtor potopisne knjige o popotovanju arabskega pisatelja po državah nekdanje Jugoslavije Vrtovi vzhoda v plamenih iz leta 2015, za katero je prejel ugledno nagrado Ibn Batute. Avtor, ki prebiva na Gorenjskem, je opozoril nase predvsem s tretjim romanom Sarajevska drva, katerega dogajanje je postavljeno v čas razpada Jugoslavije in alžirske državljanske vojne ter je razpeto med Alžirijo, Bosno in Slovenijo. Roman je bil leta 2020 nominiran za prestižno mednarodno nagrado za arabsko pripovedništvo oziroma arabskega bookerja.

Pred dvema letoma je Khatibi v pogovoru za revijo Literatura povedal, s kakšnim navdušenjem v arabskem svetu predstavlja slovenske avtorje, od Borisa Pahorja, s katerim se je tudi spoprijateljil, do Vladimirja Bartola, Tomaža Šalamuna, Borisa A. Novaka, Draga Jančarja in Gabriele Babnik. Za svojo poezijo je prejel več nagrad, za roman Čakajoč na Izabelo 40 let pa oktobra 2017 katarsko ­nagrado za arabski roman katara.

Med ponedeljkovim pogovorom ni pozabil ponoviti, da so tukajšnji stiki z Alžirijo že stari, saj da je Alžirija po osamosvojitvi leta 1962 od Tita dobila darilo: tovarno čevljev. Ta tovarna je ­zrasla v njegovem rodnem mestu in po naključju so jo zasnovali prav slovenski inženirji, ostali so nekaj let, zagnali projekt in usposobili delovno silo, nekateri Alžirci pa so se šli izobraževat v Slovenijo. Tudi zato najbrž ni naključje, da se protagonista njegovega romana Sarajevska drva, alžirski novinar in bosanska ­dramatičarka, srečata v Ljubljani, v kavarni Triglav.