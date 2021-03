Skozi Ištarina vrata

V nadaljevanju preberite:



Prvi naslovi pod okriljem zbirke Prišleki, ki jo izdaja LUD Literatura, so na police priromali leta 1996 – pod njih so se podpisovali Milan Dekleva, Dušan Merc in Andrej Blatnik. Zdaj zbirka obsega že več kot sto naslovov, ob tem pa ostaja zvesta svojemu prvot­nemu poslanstvu – izdajati svežo, sodobno, vrhunsko domačo literaturo s poudarkom na prvencih ter mlajših avtoricah in avtorjih. Ob tem je LUD Literatura letos prvič razpisala natečaj za izvirni slovenski roman, zbirka pa se poleg vsebinske ponaša tudi z oblikovno svežino; za naslovnice je že vrsto let zaslužen umetnik in oblikovalec Zoran Pungerčar.