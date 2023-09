Sovretova nagrada 2023 Jerneju Županiču

Tradicionalno Sovretovo nagrado, osrednjo, namenjeno prevodom leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, je letos prejel Jernej Županič, so sporočili z Društva slovenskih književnih prevajalcev, ki to nagrado podelujeje že okroglih 60 let.

Žirijo v sestavi dr. Štefan Vevar, ki je bil njen predsednik, Lijana Dejak, Marjanca Mihelič, Veronika Simoniti in Nina Gostiša je prepričal njegov prevod dela Moby Dick ali Kit Hermana Melvilla, ki ga je lani izdala Beletrina.

»Prevajalec Županič se je pogumno spoprijel z literarnim »mamutom«. Ustvaril je koherenten, suveren in sočen prevod z močno avtentično prezenco. Ohranil je naraven epski zamah in ne da bi oslabil razumljivost sporočila, jasno izpeljal tudi zelo kompleksne povedi. Ker premore zadosten leksikalni potencial, se je lahko vešče sprehajal med jezikovnimi plastmi, arhaiziral in patiniral motive in dialoge in se dobro znašel tudi v obskurnih jezikovnih legah. Iznajdljivost je pokazal tudi pri prevajanju z mnogih področij, za katera v slovenščini ni izdelane terminologije (pomorstvo 19. stoletja, lov na kite, tuje domorodne kulture itd.), in obenem poustvaril prepričljiv mornarski sleng,« je žirija zapisala v utemeljitvi nagrade.

Zanjo sta bili nominirani še prevajalki Andreja Kalc za prevod romana Terenske raziskave ukrajinskega seksa Oksane Zabužko, izdan letos pri Beletrini, in Janina Kos za prevod romana Najskrivnejši spomin človeštva Mohameda Mbougarja Sarra, ki je izšel lani pri Mladinski knjigi.