Specifična verzija magičnega realizma

Je lahko nadvse uspešna književnica s prevodi knjig v 42 jezikov do nedavnega širšemu krogu bralcev skoraj neznana? V današnjih paradoksalnih časih, ko je fokus še vedno usmerjen predvsem v zahodno hemisfero, ob tem pa so enormne publicitete deležni povsem marginalni in banalni osebki in dogodki, to pravzaprav ni nič nenavadnega. To potrjuje primer izjemne madžarske pisateljice Magde Szabó. Pri madžarskih bralcih je bila vedno zelo priljubljena, na Zahodu pa so jo pravzaprav odkrili šele po prevodih njenih knjig v francoščino in angleščino v začetku tega stoletja. Presenečenje je bilo skoraj popolno, vrsta literarnih kritikov je bila navdušena nad njeno izpovedno močjo in virtuoznostjo.