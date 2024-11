Spoprijemanje z najglobljo moralno krizo 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Ko je pretekli teden odjeknila ­novica, da se avtorji in drugi založniški akterji po svetu s podpisom javnega pisma združujejo v bojkotu izraelskih kulturnih ustanov, »sokrivih za kršenje pravic Palestincev«, je bilo podpisnikov nekaj več kot 1000. Danes število presega 6000, čedalje več je tudi očitkov, da gre pri tem za diskriminacijo. Kako se do omenjenega opredeljujejo slovenski avtorji in kako učinkoviti so takšni bojkoti?