Tanja Tuma ni več predsednica upravnega odbora osrednjega knjižnega dogodka

Tanja Tuma je mesto predsednice v Upravnem odboru Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) zasedla julija lani, potem ko je odstopil dotedanji predsednik dr. Miha Kovač, ki je prevzel kuratorstvo slovenskega častnega gostovanja na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Vodenje sejma je prevzela v obdobju, ko se je po dolgih letih preselil iz Cankarjevega doma na Gospodarsko razstavišče. »Sprememba lokacije je poseben izziv, da sejemsko dogajanje v živo in na spletu čim bolj kulturno prepletemo z literarnimi prireditvami za otroke in odrasle. Branje je temelj izobraženosti vsakega naroda in odpira okna navzven in navznoter. Moto sejma Berem svet prihaja v času velikih izzivov za človeštvo,« je dejala lani ob prevzemu funkcije. Tanja Tuma je tudi predsednica Slovenskega centra PEN.

Nedavno je Upravni odbor ZKZK na seji imenoval Upravni odbor 39. knjižnega sejma, ki mu bo predsedovala Vesna Nahtigal, potem ko je januarja nastopila nov štiriletni mandat generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije. Ob njej so v upravnem odboru še podpredsednik Vlado Kukavica in člani Helena Kraljič, Ariana Grobelnik, dr Alenka Kepic Mohar in dr. Miha Kovač. Programski odbor pa sestavljajo: predsednica Helena Kraljič, Urška Kaloper, Anže Miš in dr. Miha Kovač.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic

»38. Slovenski knjižni sejem, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču, smo uspešno zaključili. Obiskalo nas je kar 45.106 obiskovalcev, kar je 50% več kot je bilo obiska na zadnjem, 35. knjižnem sejmu leta 2019. Zadovoljni so bili tako razstavljavci kot obiskovalci. Tudi letos ostajamo na GR, kjer bo v novembru spet vrvelo od dogodkov, zaradi povečanega povpraševanje razstavljavcev, bomo povečali razstavno površino, ki se bo šibila pod premnogimi knjižnimi naslovi,« je ob potrditvi sprememb v vodstvu upravnega odbora povedal Vladimir Kukakvica.