Tanja Tuma nova predsednica upravnega odbora slovenskega knjižnega sejma

Upravni odbor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev je po odstopu predsednika upravnega odbora 38. slovenskega knjižnega sejma Mihe Kovača za novo članico upravnega odbora in predsednico 38. slovenskega knjižnega sejma imenoval Tanjo Tuma.

Profesorica francoščine in nemščine Tanja Tuma je svoje življenje zapisala knjigam, so zapisali v sporočilu za javnost. Urednica, založnica in pisateljica je leta 1996 ustanovila tudi lastno založbo, Založbo Tuma. Več kot 20 let je članica Društva slovenskih založnikov, ki mu je v dveh mandatih tudi predsedovala. Je zagovornica zakona o enotni ceni knjige ter pobudnica bralnih kampanj za mlade. Aktivno promovira branje in zagovarja pravice žensk ter zapostavljenih skupin. V letih 2016–2019 je vodila ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira, od leta 2021 je predsednica Slovenskega centra PEN, članica upravnega odbora mednarodnega ženskega komiteja PIWWC ter začasno predsednica mednarodnega odbora Pisatelji in pisateljice za mir.

Ob imenovanju je povedala: »V izjemno čast mi je, da so me kolegi in kolegice potrdili za predsednico upravnega odbora 38. slovenskega knjižnega sejma in potrudila se bom, da bom nalogo dobro opravila.«

»Sejem se po mnogih letih vrača na Gospodarsko razstavišče, kjer bo dostop do sejmišča za obiskovalce lažji. Sprememba lokacije je poseben izziv, da sejemsko dogajanje v živo in na spletu čim bolj kulturno prepletemo z literarnimi prireditvami za otroke in odrasle. Branje je temelj izobraženosti vsakega naroda in odpira okna navzven in navznoter. Moto sejma Berem svet prihaja v času velikih izzivov za človeštvo,« so njene besede še navedli v sporočilu za javnost. Letošnji slovenski knjižni sejem bo potekal hibridno. V živo na Gospodarskem razstavišču bo od 22. do 27. novembra, spletno pa od 22. novembra do 4. decembra.