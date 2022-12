Knjige in ljudje so lažje zadihali

V nadaljevanju preberite:

»Letošnji knjižni sejem je bil zagotovo pomembna prelomnica pri organizaciji, hkrati je nakazal pot, kako naj se sejem razvija v prihodnosti,« je poudaril Kukavica. Kako letošnjo izvedbo v primerjavi s predkoronskimi časi ter v odnosu do nove lokacije podrobneje ocenjujejo Tanja Tuma in nekateri založniki – kje so prednosti, slabosti, priložnosti in izzivi?