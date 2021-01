Trst, galebi in gosi

V nadaljevanju preberite:



- Pesnica, pisateljica, urednica in prevajalka Ljudmila Prunk se je leta 1878 rodila v razdvojenost med tradicionalnimi družbenimi in družinskimi pričakovanji ter postopnim osamosvajanjem in osvobajanjem žensk, ki so iz družinske v javno sfero sprva stopile pod okriljem narodnega gibanja.



- Poleg javnih učiteljišč v Ljubljani, Trstu in Mariboru, ki so ženskam poleg zaposlitve in neodvisnosti omogočala izboljšanje socialnega, finančnega in kulturnega položaja, so k prisotnosti žensk v javnem – s tem pa tudi literarnem – prostoru prispevala tudi ženska društva.



- Čeprav Utva v pesmi Pri seji sarkastično zapiše in to in ono prevažno / so dame motrile; / in žensko vprašanje docela – / rešile, ob tem pa – povzema Suzana Tratnik – izrazi mnenje, »da je pravo torišče žene dom, njeno nenehno ustvarjanje priča o tem, da svojega poslanstva ni videla samo v gospodinjskem delu«.