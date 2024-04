Umrl je John Barth

V 93. letu starosti je umrl ameriški postmodernistični pisatelj John Barth. Avtor knjig Giles Goat-Boy in Trgovec s tobakom je bil v 60. letih prejšnjega stoletja z Williamom Gassom, Stanleyjem Elkinsom in še nekaterimi drugimi vrstniki del vala pisateljev, ki so izzivali standarde jezika in zgodbe.

Na Univerzi Johnsa Hopkinsa, kjer je bil Barth zaslužni profesor angleščine in kreativnega pisanja, so po pisanju spletnega portala The Guardian potrdili, da je Barth umrl v torek, vzroka smrti niso navedli.

Barth, avtor 20 knjig, je zagovarjal postmodernizem v literaturi, češ da so stare oblike izčrpane in da so potrebni novi pristopi. Znan je bil po svoji strasti do literarne teorije in inovativnih, a zapletenih romanih. Sam je nekoč dejal, da se počuti kot Šeherezada iz Tisoč in ene noči, ki si obupno prizadeva preživeti s tem, da ustvarja literaturo.

Iz leta 1966 je njegova uspešnica Giles Goat-Boy. Naslednje leto je napisal postmodernistični manifest Literatura izčrpanosti, v katerem je trdil, da tradicionalni roman trpi zaradi »izčrpanosti nekaterih oblik«. V vplivnem eseju je postmodernističnega pisatelja opisal kot tistega, ki se »sooči z intelektualno slepo ulico in jo uporabi proti njej sami«.

Trinajst let pozneje je v drugem eseju z naslovom Literatura dopolnjevanja pojasnil, da ni mislil, da je roman mrtev, temveč da nujno potrebuje nov pristop.

»Rad spomnim bralce mojega prejšnjega eseja, da je pisana literatura dejansko stara približno 4500 let (plus minus nekaj stoletij, odvisno od definicije literature), vendar ne moremo vedeti, ali 4500 let pomeni starost, zrelost, mladost ali zgolj otroštvo,« je zapisal Barth.

V parodiji in satiri je pogosto raziskoval odnos med pripovedovalcem in občinstvom.

Barth je študiral jazz na glasbeni šoli Juilliard v New Yorku, vendar je ocenil, da nima velikega talenta za glasbo, zato se je posvetil ustvarjalnemu pisanju, ki ga je poučeval na več univerzah.

Njegov prvi roman The Floating Opera je bil nominiran za nacionalno knjižno nagrado. Ponovno je bil nominiran za zbirko kratkih zgodb Lost in the Funhouse iz leta 1968, leta 1973 pa je nagrado prejel za tri kratke romane Chimera, ki obravnavajo mit.

Njegovo prelomno delo je Trgovec s tobakom iz leta 1960, parodija na zgodovinsko fikcijo s številnimi zapleti in šaljivimi dovtipi. V njem je opisal dogodivščine Ebenezerja Cooka, ki prevzame tobačno farmo v Marylandu. Delo je v slovenskem prevodu leta 2011 izšlo pri Cankarjevi založbi.

Barth se je rodil na vzhodni obali Marylanda in tja je postavil veliko svojih del. Tako njegovo delo iz leta 1982 Sabbatical: A Romance kot The Tidewater Tales iz leta 1987 opisujeta pare, ki plujejo po zalivu Chesapeake.

Literarnim konvencijam se je uprl tudi v epistolarnem romanu Letters iz leta 1979, v katerem si dopisujejo liki iz njegovih prvih šestih romanov in v katerega je kot enega od likov vključil tudi sebe.

Njegova zadnja knjiga je Postscripts (or Just Desserts): Some Final Scribblings iz leta 2022.