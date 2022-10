V deželi šepastih hudičev, sijočih rib in pavjih kraljev

V nadaljevanju preberite:

Gre za katalog usod moških in žensk, v uvodu pravi Calvino, »še posebej v življenjskem obdobju, ko se usoda dejansko oblikuje (…). V tem shematičnem očrtu je vse: ostra delitev ljudi na kralje in reveže, na bogate in revne, ob čemer kljub temu ostajajo v temelju enaki; iskanje pravice in poprava krivice kot osnovni kategoriji notranje življenjske dialektike; ljubezen, ki jo srečaš, preden jo prepoznaš, in nato trpiš, ker je izgubljena; skupna človeška usoda, da podlegamo urokom in nas določajo zapletene in neznane sile, in hkrati prizadevanje, da se jih osvobodimo in vzamemo usodo v svoje roke; človeški napor, da bi se rešili, ki je pojmovan kot osnovna dolžnost, da bi se samoopredelili, da bi osvobodili sebe in druge.«