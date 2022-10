V vsakem od nas ždi žuželka

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni stripovski festival Tinta poteka do nedelje, večinoma v ljubljanskem Kinu Šiška. Med avtorji v fokusu je tudi gost festivala, ameriški stripovski mojster Peter Kuper, čigar strip Preobrazba so izdali pri LUD ­Literatura. Ustvaril ga je po literarni predlogi Franza Kafke in je nominiran za stripovsko nagrado zlatirepec za najboljši prevedeni strip za odrasle. S Kuprom smo se pogovarjali o risoromanu, ­Kafki, žuželkah, potovanjih, ­skicirki, glasbi in tesnobi.