Mirt Komel: Uživajmo v videoigrah, dokler lahko

Konec lanskega leta je pri založbi Jazbina, specializirani za izdajanje revij in knjig, povezanih z videoigrami, izšla nenavadna knjižica Osma umetnost: estetika videoiger, ki jo je napisal Mirt Komel, filozof, pisatelj, predavatelj na oddelku za kulturologijo FDV UL, ne nazadnje pa tudi avtor in recenzent videoiger za revijo Jazbina. V knjižici je razvil tezo, da so videoigre kot umetniška oblika v zadnjih letih prevzele vodilno mesto od televizijskih nadaljevank in filma.