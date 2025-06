V nadaljevanju preberite:

Ameriški pisatelj Ray Bradbury je znan predvsem kot avtor znanstvene fantastike, vendar je bil zelo dejaven tudi v pisanju srhljivk, trilerjev, fantazijskih zgodb in stvarne literature. Najbolj znano delo je verjetno roman Fahrenheit 451 o sovraštvu politike in oblasti do kulture, znanosti in izobraževanja, kar simbolizira sežiganje knjig. Žal je kar predobro napovedal številne aktualne dogodke.