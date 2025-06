Ocenjujemo: Transhistorična deliberacija in izzivi 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Znanstvena monografija Marjana Horvata ima razmeroma jasno in preprosto zasnovo. Pod drobnogled vzame deliberativno demokracijo – strategijo, ki v osnovi spominja na participatorno demokracijo, le da (tako Horvat) je njen fokus iskanje načina izboljšanja odločanja. V resnici se to zdi zares ena najbolj ključnih razsežnosti vsakršnega tipa demokracije, ki namesto izbiranja kandidata, ki naj se odloča v našem imenu, v prostor odločanja povabi nas same – že preprost blokovski sestanek razkrije, kako hitro je lahko vehemenca bolj ključna kot vsebina argumenta.