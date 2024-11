Z goncourtom nagrajena knjiga je postala jabolko spora

Na seznamih nominacij za francoske literarne nagrade sta letos izstopali dve imeni: Gaël Faye in Kamel Daoud. Deli obeh avtorjev se ukvarjata s (post)kolonialno tematiko, Jacaranda prvega sega v Ruando, Houris drugega pa v Alžirijo. Naposled sta si razdelila tudi najpomembnejši nagradi, renaudota in goncourta, katerih dobitnika žiriji razglasita v znameniti restavraciji Drouant v drugem pariškem okrožju. A veselje tokratnega goncourtovega nagrajenca Kamela Daouda je trajalo le kratek čas.

Kolikor je bila knjiga vir navdušenja, je zdaj vir težav: tako proti njemu kot proti njegovi ženi, terapevtki, sta bili namreč vloženi tožbi zaradi domnevne izrabe osebne zgodbe pacientke za snov romana. Houris govori o mladi Alžirki, ki je ostala nema, potem ko ji je med državljansko vojno islamist prerezal vrat. Saâda Arbane, ki je preživela konflikt, ki je v spopadih med alžirsko vlado in islamisti med letoma 1992 in 2002 zahteval več kot 200.000 življenj, je na alžirski televiziji z uporabo govornega pripomočka zatrdila, da je osrednji lik ona, saj se je zaupala terapevtki Aichi Dehdouh, ki je danes pisateljeva žena.

Njena odvetnica je dejala, da so proti obema vložili tožbi v Oranu, kjer živita, prvo v imenu nacionalne organizacije za žrtve terorizma v Alžiriji, drugo pa v imenu Saâde Arbane. Medtem ko je knjiga v Alžiriji, kjer niti ni izšla, doživela odpor – poleg kršenja pacientkine pravice do zaupnosti podatkov naj bi šlo za kršenje zakona o narodni spravi – se je v Franciji, pričakovano, prodala v veliko izvodih. Daouda založnik Antoine Gallimard brani, češ da knjiga temelji na resničnih zgodovinskih dogodkih, liki pa da so izmišljeni.